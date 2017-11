Geweldige beelden: bekijk hier de eerste vooruitblik van 'De Collega’s 2.0' TDS

20u15

Bron: KFD 0 Video 40 jaar na de iconische reeks De Collega’s, starten in mei 2018 de opnames van De Collega’s 2.0, een nieuwe film gebaseerd op het concept van ‘De Collega’s’, de legendarische kantoorserie die vanaf 1978 drie seizoenen lang op de toenmalige BRT liep. W ij hebben nu al de eerste beelden!

Het idee kwam van Ben Segers, acteur en fervent verzamelaar van De Collega’s. Tijdens een treinreis naar Nederland met producenten Geoffrey Enthoven en Mariano Vanhoof kwam Bens’ tijdloze en oprechte bewondering voor De Collega’s ter sprake. Een rit vol gooiden de heren duchtig met legendarische scènes en quotes naar elkaar. De goesting was gezet.

Nieuwe cast

Het project is voorlopig ‘De Collega’s 2.0’, gedoopt. “We zullen met een volledig nieuwe cast werken, al is het maar omdat de acteurs van toen intussen allemaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben”, aldus Jan Verheyen, die de film regisseert. Hij sluit wel niet uit dat iemand van de oorspronkelijke cast een kleine gastrol krijgt. De ambitie voor De Collega’s 2.0 is het grote aantal fans van de originele serie samenbrengen met een nieuwe schare fans. Het scenario werd geschreven door Sam Fierens en Mathias Pagnaer.

De collega’s krijgen een nieuw diensthoofd. Extreem gemotiveerd en met slogans gehaald uit een fout Amerikaans handboek wil hij een frisse wind door de groep laten waaien. Zijn idee: een gezamenlijk teambuilding weekend...

KFD