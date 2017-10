Gered uit de hel maar ze blijven vriendelijk: nieuwe hoop voor 31 zwaar verwaarloosde honden sam

Bij een man in de Amerikaanse staat Delaware zijn een hoop zwaar verwaarloosde honden aangetroffen. Voor 43 dieren kwam alle hulp te laat, maar 31 honden konden nog worden gered. De vacht van veel dieren was zo erg samengeklit dat ze niet meer konden lopen, maar dierenliefhebbers helpen hen er weer bovenop. "Het is opmerkelijk om te zien hoe vriendelijk en open deze honden blijven na alles wat ze hebben doorgemaakt", zegt Adam Lamb van de dierenbescherming.