Bron: KameraOne 0

Fans van Star Wars kijken hun ogen uit in Luelda Avenue in Parma, Ohio. Nick Meyers en zijn vrouw Becky hebben een zes meter hoog AT-AT-transportvoertuig uit de Star Wars-film The Empire Strikes Back gebouwd voor Halloween. Het enorme ding in hun voortuin is gemaakt van piepschuim, hout en plastic vaten.