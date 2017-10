Geesten gefilmd op café? sam

20u35

Bron: KameraOne, CBS Los Angeles 0

Bewakingscamera's van de Cronies Sports Grill in het Californische Ventura hebben gefilmd hoe een barkruk valt en een stoel schommelt, schijnbaar met niemand in de buurt. Spookt het, of gaat het om een Halloweengrap? De eigenaars van de bar beweren aan CBS Los Angeles alleszins dat de beelden niet in scène zijn gezet.