Enthousiaste reporter voorziet spectaculaire crash autodief van smakelijk commentaar sam

18u39

In het Californische Glendale is een autodief ingerekend na een wilde achtervolging. De man reed met hoge snelheid over de snelweg toen de gestolen 4x4 een wiel verloor. De auto schoot van de weg terwijl de vonken ervan afvlogen. De bestuurder zette het op een lopen maar kwam niet ver.

Een reporter voorzag de helikopterbeelden van enthousiast commentaar.