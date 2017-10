De machtigste stunts van freerunners in feeërieke Santorini sam

Het betoverende Griekse Santorini is weer het toneel van de Red Bull Art of Motion-wedstrijd. Freerunners springen, hollen en tuimelen over de karakteristieke witte daken, wat uiteraard spectaculaire beelden oplevert. Bij de mannen wint de Oekraïener Alexander Titarenko, die ook de prijs voor beste truc in de wacht sleept. De Russische Aleksandra Shevchenko is de beste vrouw.