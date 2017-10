Catalaanse vrouw aangevallen door politie: “Ze braken een voor een mijn vingers en betastten mijn borsten” Redactie

10u00 0

De Catalaanse Marta Torrecillas is een van de burgers die hard werden aangepakt tijdens het referendum over de onafhankelijkheid. Op deze beelden is te zien hoe ze met haar rok omhoog van de trap gesleurd wordt en hoe een politieagent haar vingers breekt. "Ook tilden ze mijn kleding op en hebben ze al lachend mijn borsten betast. Daarna sloegen ze me opnieuw terwijl iedereen toekeek."