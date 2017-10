Beklijvend: Glennis Grace in duet met 'overleden' Michael Jackson Redactie

Het Nederlandse programma 'De Wereld Draait Door' ontvangt vaak straffe muzikale gasten. Deze keer was de Nederlandse zangeres Glennis Grace te gast die bij ons indertijd vooral bekend was van haar nummer 'Afscheid'. In DWDD bracht ze onder begeleiding van een live-orkest een duet met de overleden Michael Jackson.

Het gaat Glennis op dit moment voor de wind. Haar YouTube-video's worden op dit moment veel gedeeld in de Verenigde Staten. Iedereen bestempelt haar als de nieuwe Whitney Houston. Haar Whitney-medley werd al miljoenen keren bekeken.

Benieuwd of ook deze video door de Amerikanen wordt opgepikt. Nederland is in elk geval in de ban van hun Whitney na het optreden gisterenavond in 'De Wereld Draait Door'.