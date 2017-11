Astronaut post prachtige beelden van onze planeet tijdens ruimtewandeling Koen Van De Sype

21u09

Bron: Twitter

Astronaut Randy Bresnik heeft op Twitter een filmpje gepost waarop onze Aarde te zien is in al zijn glorie. Hij was samen met zijn collega Joe Acaba een robotarm aan het opknappen aan het internationaal ruimtestation ISS toen hij de beelden schoot. “Soms moet je tijdens een ruimtewandeling even een moment nemen om te genieten van de schoonheid van onze planeet”, tweette hij erbij.

@AstroKomrade