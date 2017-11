Als stewards veiligheidsroutine op deze hilarische manier zouden brengen, zou je wel opletten KVDS

12u43

Bron: Facebook, WISTV, Daily Mirror 0 Video Een Amerikaanse vrouw uit Texas heeft op Facebook een grappig filmpje gedeeld over de veiligheidsroutine die ze kreeg op een vlucht naar Las Vegas. Een steward van Southwest gaf zijn eigen ‘sexy’ interpretatie aan de anders eerder saaie uitleg en kreeg er het hele vliegtuig mee op zijn hand.

Het was Samantha Lynch Kintner die de video deelde. Op de beelden is Nicholas Demore te zien, terwijl hij sensueel met zijn schouders draait bij het demonstreren van de gordel en uitdagende gezichten trekt tijdens het tonen wat passagiers moeten doen in geval van nood. Een collega die de instructies voorleest, kan zich amper bedwingen om niet te lachen.

De beelden werden in vijf dagen tijd al bijna 30.000 keer bekeken. “Iedereen vond het hilarisch”, vertelt Lynch Kintner. “Hij was de hele vlucht lang grappig.”

Luchtvaartmaatschappij Southwest kan het ook smaken en verklaarde dat ze het geweldig vindt dat haar personeel zich van zijn grappige kant laat zien. “Onze werknemers houden van plezier maken en we vinden het super dat ze onze passagiers een leuke ervaring hebben gegeven”, klinkt het.

Facebook Steward Nicholas Demore tijdens zijn 'optreden'.