Als rasechte stadsbeiaardiers: zo zag je Dimitri Vegas & Like Mike nog nooit TDS

18u36

Bron: Diamonds & Pearls communication 1

Morgen, zaterdag 9 december, worden de Antwerpse stadsbeiaardiers even vervangen door twee van de beste dj’s ter wereld. Niemand minder dan de Dimitri Vegas & Like Mike zullen de aftrap geven van 'Winter in Antwerpen'. De muzikale broers doen dat met een uniek beiaardconcert. En hier kan je nu al zien hoe dat loopt!

RV