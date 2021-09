5voor12: Onderzoek Pukkelpop, stuntend Club Brugge en (zoveelste) primeur van SpaceX

VIDEO. Nieuw: stel met volautoma­tisch doek exclusieve wagens voor

17 januari Het gebeurt vaak bij de voorstelling van exclusieve wagens: doeken die scheef van de bolide worden getrokken of aan de spiegels haperen. Of lachwekkender: hostessen die struikelen terwijl ze het doek eraf trekken. Kan beter, vindt Dries Dumoulin (37) uit Sint-Pauwels bij Sint-Niklaas, organisator van de GR8 International Car Show op 27 en 28 april in Kortrijk Xpo. Hij is Benelux-importeur van de Airshroud: volautomatische doeken van Engelse makelij, op batterijen.