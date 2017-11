"Ze hebben mij opzettelijk de grond in geboord": huilende Rebel Wilson brengt pesterijen aan het licht TDS

18u08

Bron: Channel 7 0

In een emotioneel interview met de Amerikaanse zender Channel 7 heeft de Australische actrice Rebel Wilson al huilend verteld hoe ze naar eigen zeggen "bewust werd gepest" door mediabedrijf Bauer Media, nadat er artikels verschenen die beweerden dat Rebel Wilson liegt over haar naam en leeftijd.

De actrice vertelde al huilend dat Bauer Media "zeker en vast" bezig was met een "opzettelijke uitschakeling". "Ze hebben geen idee hoe hard het eigenlijk is", zei de 37-jarige 'Pitch Perfect'-ster. "Ja, ik ben een actrice en in het publieke oog. Maar ik ben ook maar een mens."

CHANNEL 7