"Je bent gek!" Koelbloedige agente gaat strijd aan met drie meter lange anaconda

Een agente uit Florida gaat viraal met een straffe tussenkomst waarbij ze onbevreesd een drie meter lange anaconda vangt. "Jij bent gek", hoor je een omstaander zeggen. Maar Emily Shaw is geen gewone agente, want ze zet zich ook in als vrijwilliger voor een organisatie die gespecialiseerd is in het vangen en uitzetten van wilde dieren. Meestal zijn die wel iets minder gevaarlijk.