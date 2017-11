"Ils sont fous": bewoners filmen hoe plunderaars 25 minuten lang ongestoord te werk gaan in Brussel HR

21u00

Bron: Eigen berichtgeving 172

Er zijn nieuwe videobeelden opgedoken van de rellen die zaterdagavond in Brussel ontstonden na de WK-kwalificatie van Marokko. De beelden tonen hoe de relschoppers een nachtwinkel en meubelwinkel plunderen en een bankautomaat vernielen in de Lemonnierlaan. Gedurende 25 minuten kunnen ze ongestoord te werk gaan. "Ils sont fous", klinkt het bij een bewoner in de straat. Na ongeveer 25 minuten komt de politie tussenbeide.