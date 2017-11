"Ik had echt schrik": Erik Van Looy over de rijkunsten van Linde Merckpoel TDS

16u34

Bron: VIER 2

Die arme Erik Van Looy toch. Tijdens een carpool met Linde Merckpoel bleek snel dat Erik geen fan is van haar 'roekeloos' rijgedrag. "Zij reed echt hard. Ik had echt schrik", aldus Erik. Hopelijk had hij dus zélf zijn vervoer naar huis geregeld...

