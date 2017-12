"Ik ga vanavond niet slapen": Michiel dolgelukkig met overwinning in 'Steracteur' TDS

23u57

"Ik voel zo veel. Ik ga vanavond niet slapen". Voor wie er nog aan twijfelde: Michiel De Meyer is een gelukkig man, na zijn overwinning in 'Steracteur Sterartiest'. Dit was zijn eerste reactie!

