"Ik dacht dat het een grap was": Astrid Coppens onder de indruk van eerste filmopdracht

Nadat ze jarenlang zichzelf was in 'Astrid In Wonderland', kan Astrid Coppens met haar allereerste filmrol nu in de huid van iemand anders kruipen. In 'Verborgen Verlangen' vertolkt Coppens de rol van schoenenverkoopster Louise, die zich ontpopt tot succesvolle schrijfster. En hoewel Astrid flink wat glitter en glamour gewoon is, was ze toch onder de indruk toen ze de vraag kreeg te acteren.

'Verborgen Verlangen' speelt vanaf 22 november in de zalen.

