“Hij is niet leuker dan mijn Lambo, echt een auto voor oude mannen”: Sasan is niet onder de indruk van de nieuwe Rolls-Royce van zijn broer Redactie

16u22 0

De broers Azimi zijn in de derde aflevering van ‘De Gelukzoekers’ naar een autodealer getrokken om de Rolls-Royce om te wisselen die Sasan aan Salar cadeau had gedaan. Salar wilde liever een vierdeurs dan de sportieve tweedeurs die hij van Sasan gekregen had. Sasan was echter niet onder de indruk van het nieuwe model en dat liet hij duidelijk blijken.

De Gelukzoekers gemist? Je kan aflevering 3 hier nog bekijken.

Wil je meer weten over de cast van De Gelukzoekers? Of ben je benieuwd naar de ‘behind the scenes’? Bekijk hier meer exclusieve video’s.

RV