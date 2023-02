Zwembad in Veurne viert 50ste verjaardag met week vol activiteiten: over hindernisbaan naar fuif, met waterski’s

Museum aan de IJzer hoopt dit jaar nog meer groepen aan te trekken: “Voortaan picknicken of lichte lunch op gelijk­vloer­se verdieping”

Het nieuwe seizoen in het Museum aan de IJzer, ingericht in de IJzertoren, in Diksmuide is deze maand gestart. “We richten ons pijlen volop op groepen, want dat aantal zit nog niet op hetzelfde niveau van voor corona”, zegt directeur Peter Mouton.