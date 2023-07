De Panne verwelkomt deze zomer 9 ‘summerdocs’ die elkaar afwisselen

In juli en augustus kunnen patiënten opnieuw terecht bij de Summerdoc in De Panne in het tijdelijk kabinet. Tijdens de zomermaanden is er meer dan ooit nood aan extra eerstelijnszorg want dan stijgt het bevolkingsaantal aan de kust enorm. De Panne heeft daar voor het derde jaar op rij een originele oplossing voor gevonden met de summerdocs. Dit jaar hebben maar liefst 9 dokters op het systeem ingetekend.