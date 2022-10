Zware keukenbrand vernielt appartement: ondergelegen horecazaak gevrijwaard

Koksijde “35 jaar na zijn overlijden hangen we skelet potvis Valentijn aan plafond”: eerste steen vernieuwd Visserijmu­se­um gelegd

Op 12 februari 1989 spoelde een potvis aan op het strand van Sint-André in Koksijde. Gezien de datum werd die Valentijn gedoopt. Op 14 februari 2024 geeft de kustgemeente hem een nieuw leven in het Visserijmuseum in Oostduinkerke. De eerste steen voor die extra vleugel is vandaag gelegd. Er komt op de site ook een kooktheater en een museumdepot. En er zijn zelfs vaarplannen.

