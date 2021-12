“Zou ik ooit oma geworden zijn? Ik vraag het me vaak af”: mama’s Dorine (58), Ann (57) en Ann (54) steken samen het licht aan voor hun overleden kind

Roeselare/Ieper/Tielt/Kortrijk/Poperinge Boerenpro­test stuurt verkeer ook in West-Vlaanderen hele namiddag in de war: “Enige manier waarop we de regering naar ons kunnen doen luisteren”

Duizend tractoren uit alle uithoeken van West-Vlaanderen hebben woensdagnamiddag het verkeer in de provincie op verschillende plaatsen in de war gestuurd. Op de R32 in Roeselare verzamelden alle boeren drie uur lang en maakten alle verkeer onmogelijk. De combinatie met een ongeval op de E403 in Rollegem-Kapelle en een brandende vrachtwagen op de A19 in Menen maakte de situatie voor veel automobilisten nog erger. De terugtocht van de tractoren zorgde ook in de avondspits nog voor heel wat hinder.

