Zorgverstrekkers krijgen coronaprik met AstraZeneca... Al stuurden tientallen mensen hun kat

WS Bulskamp werkt samen met Cercle en begint opnieuw in vierde provincia­le: "Het was tijd om deze stap te zetten"

16 februari White Star Bulskamp brengt na één jaar zonder eerste elftal opnieuw een fanionploeg uit in vierde provinciale. De samenstelling van de spelersgroep is nog niet compleet, maar de polderclub is op goede weg om tegen de zomer een competitief geheel in haar rangen te hebben, voor zowel een eerste ploeg als voor een beloftenelftal.