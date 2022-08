Ziekenhuisbaas van 700 personeelsleden ontslagen na 17 jaar dienst: “Als er geen steun meer is van bepaalde spelers wordt de trainer ontslagen”

VeurneLieven Vermeulen (53) is gisterenmiddag (donderdag) ontslagen als algemeen directeur bij het Veurnse AZ West. De man stond er zeventien jaar aan de leiding. Huidig verpleegkundig directeur Bert Cleuren neemt zijn functie over. Vermeulen zelf reageert verrast: “Er wordt mij niets ten laste gelegd, maar toch word ik de laan uitgestuurd.”

Het ontslag van Lieven Vermeulen komt als een verrassing. Recent nog haalde hij het nieuws met zijn noodkreet naar pediaters. Het tekort aan kinderartsen bij AZ West is zo groot dat hij een beloning van 15.000 euro had voor de persoon die de gouden tip kon geven die leidde naar een extra kinderarts.

Bij AZ West bevestigen ze dat de algemeen directeur Lieven Vermeulen gisterenmiddag zijn ontslag heeft gekregen. Verpleegkundig directeur Bert Cleuren volgt hem op. Over de reden van het ontslag blijven ze bij het ziekenhuis op de vlakte. “De reden voor zijn ontslag situeert zich op vlak van communicatie en samenwerking. In een ziekenhuis met zoveel mensen zijn er een pak interne belangen en die konden niet meer behartigd worden. Er kwam maar moeizaam vooruitgang bij interne processen”, luidt het in het persbericht.

Volledig scherm Verpleegkundig directeur Bert Cleuren leidt nu het ziekenhuis in Veurne © Ziekenhuis AZ West

Intussen kregen we Lieven Vermeulen zelf aan de lijn: “Ik was op de terugweg van vakantie toen ik telefoon kreeg voor een gesprek. Daar hoorde ik dat ik meteen ontslagen werd, maar dat mij niets ten laste werd gelegd. Van de Raad van Bestuur moet ik zwijgen over alle details wil ik recht hebben op een ontslagvergoeding. Er worden mij geen fouten ten laste gelegd. Ik heb ruim zeventien jaar lang alles gegeven voor dit ziekenhuis. Ik ben zelfs speciaal van Brugge naar Oostduinkerke verhuisd voor mijn werk. Ik leidde de vele bouwwerken in goeie banen en zorgde dat de financiën op punt bleven. Het was mijn ambitie om mijn loopbaan hier verder uit te bouwen, maar nu moet ik plots nadenken over hoe ik mijn professionele leven zal heropbouwen. Dit ontslag komt als een verrassing.”

In interne kringen wordt bevestigd dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd. “Het heeft te maken met communicatie en samenwerking. Ik kan dit het beste vergelijken met een voetbalploeg. Als er geen steun meer is van bepaalde spelers wordt de trainer ontslagen. Hier is dat een gelijkaardig verhaal.”

Lieven Vermeulen nam in januari 2006 de fakkel over van Henri Brysse als algemeen directeur van het Veurnse ziekenhuis. De voorbije jaren onderging AZ West door talrijke bouwprojecten een ware metamorfose. Vermeulen studeerde twee jaar rechten en twee jaar filosofie aan de KUL campus Kortrijk. In de KU Leuven volbracht hij zijn licenties Rechten en aan de Rijksuniversiteit Gent slaagde hij voor zijn licenties Medisch en Sociale Wetenschappen, Beheer en Beleid. Hij startte zijn loopbaan in de reissector als begeleider. In 1996 werd hij juridisch stafmedewerker en later juridisch directie-adviseur voor de vzw Gezondheidszorg Oostkust.

Bert Cleuren werkt al 22 jaar bij AZ West. “Ik ken het ziekenhuis dus goed en weet dat er veel potentieel aanwezig is op de werkvloer. Elke medewerker moet zich goed voelen en met ons ziekenhuis moeten we blijvend kwalitatieve zorg aanbieden. De directeurswissel staat los van de zoektocht naar een pediater. We werken daar hard aan een oplossing en die zal er ook komen.”

AZ West telt 260 beden en geeft werk aan een 700-tal mensen. Het is daarmee één van de grootste werkgevers in de streek. Het is goed voor jaarlijks ruim 10.000 opnames en 14.000 ambulante patiënten.

