Zelfs eigen partner en vrienden waren niet veilig: beroepsoplichtster Marina (37) maakt tienduizenden euro’s buit bij tientallen slachtoffers

Ieper Westhoek­over­leg vraagt een noodfonds voor toerisme na brexit: “Veel mensen zijn ongerust en hopen op een levenslijn”

12 november Vanuit het Westhoekoverleg werd afgesproken de motie ‘Een Vlaams noodfonds voor toerisme in de Westhoek na Brexit’ in te dienen. Daarmee hopen de Westhoekgemeenten steun los te krijgen van Vlaamse regering om snel te kunnen overschakelen naar een toerisme dat op meerdere doelgroepen is gericht dan vooral de Britse markt. In de Ieperse gemeenteraad uitten enkele partijen kritiek op de vorm van de tekst.