“Ze stal mijn laatste centen”: rechtszaak tegen advocate (57) die 270.000 euro stal van kwetsbare personen én Belgische staat van start.

Koksijde Erevoorzit­ter Orde van de Paardenvis­ser Ghislain Storme overleden: “Een man van het volk met het hart op de tong”

9 november Ghislain Storme (79) uit Oostduinkerke is zaterdag na longfalen overleden. Hij was een ondernemende man die zich in zijn vrije tijd inzette voor Oostduinkerke. Zo was hij jaren voorzitter van de Orde van de Paardevisser en van het feestcomité. Hij richtte Storme Bikes op en was jaren het gezicht van groentezaak Huis Storme in Nieuwpoort samen met zijn vrouw Christiane. Een portret van een volksfiguur pur sang.