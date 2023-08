Westhoek binnenkort tot ’s nachts bereikbaar met bus: “Eindelijk krijgen de plattelandsgemeenten betere bereikbaarheid”

AZ West vindt zijn broodnodi­ge kinderart­sen in ... Libanon en Zuid-Afri­ka: “In Veurne vinden we rust en stabili­teit”

Vorige zomer klonk het nog zo bij AZ West in Veurne: ‘Tegen oktober moeten we twee pediaters vinden of de anderen stoppen ook’. Vandaag is de dienst kindergeneeskunde in het ziekenhuis opnieuw voltallig, onder meer dankzij twee kinderartsen die van Libanon en Zuid-Afrika komen. Hoe zij in het verre en kleine Veurne zijn beland is een bijzonder verhaal.