WEER. Vanochtend helder weer in Veurne

Drie jaar cel voor vrouw (39) die eigen vriend 28 uur vasthield en toetakelde met boksbeugel en matrak: “Drugge­bruik is géén excuus”

Een extreem geval van partnergeweld in Diksmuide heeft voor de rechter een einde gekregen. Slachtoffer M.D. was afgelopen januari trillend en met talloze verwondingen het politiekantoor binnengestapt, waar hij vertelde over de 28 uur terreur die hij net had doorstaan. Hij was vastgehouden door zijn eigen vriendin, werd geslagen, moest zich verplicht uitkleden en kreeg geen eten. Twee kompanen van de 39-jarige vrouw hielden de wacht. Op videofragmenten lijkt het alsof ze genieten van de vernederingen die het slachtoffer onderging. “Ze dreigde dat hij diezelfde dag zou sterven.” Nu kennen de vrouw en de twee mededaders hun straf.