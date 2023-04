WEER. Vanochtend helder weer in Veurne

BINNENKIJ­KER. In deze bed and breakfast is kledij niet nodig: “Na vijf minuten staar je niet meer naar elkaar”

Een bed and breakfast waar je de ultieme vrijheid kunt ervaren. Dat is het idee achter vakantieadresje Sea Nat, gelegen in een doodlopende straat van een woonwijk in Oostduinkerke. Vanaf nu ben je er ook welkom om te genieten van dagrecreatie. Maar ook dan geldt één voorwaarde: kledij laat je achterwege. “Wat is er zaliger dan naakt het zwembad induiken”, vraagt zaakvoerster Inge Roelandt (51) zich af. Zij ontdekte het naturisme via haar partner, die blind is.