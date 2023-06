WEER. In Veurne kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Emilie en strandred­ders helpen vrouw bevallen in openbare toiletten in De Panne : “De baby zag al volledig blauw”

In het centrum van De Panne is zondagvoormiddag een vrouw bevallen in de openbare toiletten. De strandredders waren al vroeg op post en schoten haar meteen te hulp. Bij hun aankomst was Emilie Daubry uit het Waalse Boussu echter al volop bezig met de reanimatie. “Ik zag die dame op de grond liggen met haar baby en heb niet getwijfeld”, doet ze het verhaal van haar heldendaad.