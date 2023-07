WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Veurne vandaag

Stad Onder­stroom bezet Polderpand: “Kunst in bowling­baan, optredens op verdiep zonder ramen”

Het gratis cultuurfestival Stad Onderstroom heeft vanaf volgend weekend zijn thuishaven in het Polderpand, in het centrum van Diksmuide. In dat gebouw was ooit de school VTI gehuisvest en later kantoren en winkels. Nu staat het grotendeels leeg maar helemaal boven vonden we een… bowlingbaan.