WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Veurne vanochtend

‘Landscapes | Feel Flanders Fields’ is het nieuwe WO I-themajaar: “Nergens in de wereld zijn er zoveel begraaf­plaat­sen als hier in de Westhoek”

Van 29 april 2023 tot 31 augustus 2024 staat de Westhoek in het teken van LANDSCAPES | Feel Flanders Fields. Het nieuwe WO I-themajaar stelt het herdenkingslandschap in de kijker. “Tijdens LANDSCAPES trek je het landschap in en word je meegenomen naar (on)bekende, onverwachte plekken en verhalen”, klinkt het. Hieronder een overzicht van wat er allemaal te beleven valt in de regio.