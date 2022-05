Vrachtwagen met 12 ton worsten kantelt op E40: urenlang hinder op snelweg richting binnenland

Een Duitse trucker reed omstreeks 4.30 uur in de richting van Jabbeke, toen hij tussen Adinkerke en Veurne de controle over z’n stuur verloor. De wegpolitie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval, maar mogelijk viel de man even in slaap. Zijn vrachtwagen ging aan het slingeren en kwam naast de snelweg terecht. Het gevaarte kantelde met z’n neus in de grasberm en belandde op z’n zij. Een passant verwittigde de hulpdiensten. De brandweer, een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse, omdat de trucker volgens de eerste berichten gekneld zat in z'n cabine. Bij hun aankomst bleek dat uiteindelijk niet het geval. De chauffeur was op eigen kracht naar buiten geklommen en raakte lichtgewond.