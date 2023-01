Voor tiende jaar op rij meer Veurnaars: de teller staat op 12.389

Stavele / Roesbrugge-Haringe Westhoek ontsnapt aan het ergste nadat waterpeil bleef stijgen: “We zijn het ondertus­sen wel gewoon”

Het waterpeil van de Ijzer bleef de afgelopen dagen telkens stijgen door de hevige regenval. Even werd gevreesd dat het water evenveel overlast zou veroorzaken zoals in november 2021. “Uiteindelijk is het deze keer 30 centimeter onder die extreme hoogte gebleven”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe (CD&V).

17 januari