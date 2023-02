Volg deze route en je zet 10.000 stappen

Koksijde IN BEELD. 400 mensen duiken Noordzee in tijdens Knuffel­duik

De knuffelduik is een jaarlijkse afspraak rond Valentijn in Koksijde-Oostduinkerke. Dit jaar warer maar liefst 400 deelnemers afgezakt naar het strand om samen eerst goed op te warmen en tenslotte samen de zee in de lopen. Enkele deelnemers haalden al hun carnavalkostuums uit de kleerkast wat voor een kleurrijk spektakel zorgde

12 februari