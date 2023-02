Volg deze route en je haalt je 10.000 stappen

De Panne Gemeente mag niet aan loon van afwezige schepenen zitten: “Maar het blijft geen cadeau om met een ‘oppositie-sche­pen’ samen te werken”

Afwezige schepenen moeten niét de helft van hun ontvangen wedde terugschenken aan de gemeente of een goed doel. Het Agentschap Binnenlands Bestuur fluit de meerderheid in De Panne terug. Plan mislukt dus voor burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b), die er geen geheim van maakte dat dit omstreden punt bedoeld was voor één specifieke schepen: Cindy Verbrugge. Wordt de strijd nu gestaakt?

12:16