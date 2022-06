Voetballend Veurne scoort een hattrick: “Zowel zaalvoetbal, jeugd als eerste ploeg zorgden voor hoogtepunt”

De Panne Woning onbewoon­baar na hevige brand: “Bewoners tijdelijk opgevangen in hotel”

In de Westhoeklaan in De Panne is een woning onbewoonbaar door een hevige brand. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners moeten wel op zoek naar een ander onderkomen. De schade in het huis is dan ook meer dan aanzienlijk. “Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning”, klinkt het.

4 juni