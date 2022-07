Vijf mannen, onder wie Nederlandse rapper, troggelen minstens 270.000 euro af via phishing: “In dure hotels nodigden ze escortes uit”

West-VlaanderenDe onderzoeksrechter in Veurne heeft vijf mannen aangehouden in een grootschalig onderzoek naar phishing. Een van hen, een Nederlandse rapper, heeft het in zijn muziek over zijn liefde voor contant geld en hoe hij dat verkrijgt via criminele activiteiten. “Via onder andere valse sms’en aan slachtoffers over fraude met de Itsme-account konden ze zeker al 270.000 euro aftroggelen", zegt het parket.

Het onderzoek naar de bende is al geruime tijd aan de gang. In het najaar van 2021 diende een slachtoffer klacht in bij de politiezone Polder. Dat gebeurde nadat ze was ingegaan op een vals sms-bericht dat melding maakte van veiligheidsproblemen met haar Itsme-account. Ze verloor daarbij ruim 2.300 euro. Uit onderzoek van de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen bleek het te gaan om één uit een hele reeks slachtoffers.

Escortes

De bende kon na lang onderzoek steeds meer in kaart gebracht worden. Met hun ‘winsten’ maakten de bendeleden grote sier in het uitgaansmilieu, pronkten met dure huurauto’s en merkkledij en logeerden in dure hotels, waar ze van tijd tot tijd ook escortedames uitnodigden. “De bendeleden werkten zowel via sms-berichten als via WhatsApp. De groep rekruteerde ‘money mules’ die hun rekeningnummer uitlenen, naast personen die instonden voor de aankoop van sim-kaarten en personen die rondrijden met voertuigen waarin mobiele telefoons aanwezig zijn die de frauduleuze sms-berichten verstuurden", legt het parket van Veurne hun werkwijze uit.

Nederlandse rapper

De voorbije weken werden op verscheidene locaties in ons land arrestaties uitgevoerd. Dat gebeurde onder andere in Leuven, Antwerpen en Brussel. De onderzoeksrechter heeft vijf mannen aangehouden. “Het gaat om twintigers en dertigers. Bij de huiszoekingen troffen de speurders zaken aan die in verband kunnen worden gebracht met de onderzochte criminele activiteiten, onder meer een groot aantal smartphones waarmee de phishingberichten- veelal in reeksen van enkele duizenden - werden verstuurd, bankkaarten en kaartlezers”, aldus het parket.

Een van de verdachten is een Nederlandse rapper. Hij rapt onder andere over zijn liefde voor contant geld en hoe hij dat verkrijgt via criminele activiteiten. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet. Er is al een nadeel van ongeveer 270.000 euro in beeld gebracht.

