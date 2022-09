Veurne zet schooljaar in met Preuteleute en Het Zesde Metaal

Het is West-Vlaanderen boven tijdens deze editie van Veurne La Fête. “We keren terug naar de Grote Markt en beperken ons tot één dag”, duidt organisator Geert Gombeir van Events Outside The Box. “Gezien het een gratis evenement is hebben we geen idee hoeveel volk er zal afkomen maar via sociale media vangen we positieve reacties op over de affiche. Het Zesde Metaal (22.30 uur) stond al lang op onze lijst. Een gedroomde headliner net zoals de afsluiter Preuteleute (00.15 uur). Die mocht al eens Veurne La Fête afsluiten. Toen al wisten we dat die mannen ooit zouden terugkeren. Mooneye (21 uur) en Boomn’ Van de Weireld (19.30 uur) zijn eveneens West-Vlaamse bands. We hebben het dus in eigen provincie gezocht.”