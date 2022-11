“Veurne uitvalsbasis voor groen beton”: POM West-Vlaanderen investeert in kenniscentrum

“We willen de omschakeling naar de circulaire economie versnellen”, steekt voorzitter Jean de Bethune van de POM West-Vlaanderen van wal. “Zo verlagen we de CO²-uitstoot bij de productie. Het kenniscentrum, waarvan de bouw volgend jaar start, zal verschillende functies hebben. Bouwprofessionals uit heel het land kunnen er terecht voor alle informatie over beton met een lage milieu-impact. In de demonstratieruimte krijgen ze concreet voeling met de mogelijkheden en technologieën rond circulair beton. Daarnaast richten we er een labo in zodat we het gebruik van duurzaam beton nog kunnen versnellen. Tot slot plannen we een adviesloket voor onder meer betonproducenten, materiaalontwikkelaars, bouwheren, aannemers, architecten en studiebureaus.” De KU Lueven, Buildwise en Groen Beton Vert zijn partners in het verhaal. Het centrum zelf zal ook in groen beton gebouwd worden. De oude ateliers op de site van Acasus, waar het kenniscentrum komt, worden afgebroken. Dat afbraakmateriaal wordt opnieuw gebruikt in de nieuwbouw die geraamd is op anderhalf miljoen euro.