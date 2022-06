Veurne Toe Koer maakt positieve balans op: “Ruim half miljoen euro naar handelaars via cadeaubonnen”

“Er zijn 14.000 Toekoerpassen in omloop”, geeft voorzitter Mario Haelewijck mee. “Op zo’n pas kunnen klanten punten sparen waarmee ze kans maken op mooie prijzen. Gemiddeld wordt die door alle deelnemende handelaars samen 800 keer per dag gescand. Daarnaast hebben we cadeaubonnen. Daarmee werd ruim 570.000 euro besteed bij onze deelnemende handelaars. We willen graag op dat elan verder gaan.” Op zijn algemene vergadering zette het bestuur van Veurne Toe Koer Iris Goossens uit Koksijde in de bloemen. Zij is de 4.000ste volger van de handelsvereniging op Facebook en ook gebruiker van de Toekoerpas. Ze kreeg een giga goodiebag als dank.