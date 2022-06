Veurne stelt haar zorgpad voor: “Ons centrum is voor iedereen toegankelijk”

“Het traject is twee kilometer”, duidt schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V). “We vernoemden het naar de twee Britse verpleegsters Elsie Knocker en Mairi Chrishom die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze stad oorlogsslachtoffers hebben verzorgd. De nieuwe route is met olijfgroene borden bewegwijzerd. Daarop zie je ook het aantal stappen en minuten tot een bepaald punt. Onderweg kom je een aantal actuele of historische zorgvoorzieningen tegen zoals het dienstencentrum De Zonnebloem, het woonzorgcentrum Ter Linden, het college en de assistentiewoningen Lime. Bijzonder is dat er langs het traject nergens opstapjes of drempels zijn die een hindernis vormen voor mensen die minder mobiel zijn.” De Zonnebloem nam samen met de seniorenadviesraad het initiatief voor het nieuwe wandelpad.