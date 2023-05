Veurne start een nieuwe trajectcontrole in de Albert I-laan: “We plannen er nog”

In Avekapelle en Beauvoorde lanceerde het Veurnse stadsbestuur al de trajectcontrole. Vanaf morgen start ook die in de Albert I-laan waar de snelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur. En burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) belooft nog extra trajectcontroles op zijn grondgebied.