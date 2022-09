Veurne draait seizoen door de rekenmachine: “Vooral de gratis activiteiten in trek”

De stijgende prijzen beginnen door te wegen in de uitgaven van de mensen. Dat stellen ze ook in Veurne vast. “We mogen zeker niet klagen over de voorbije zomervakantie maar het valt op dat de betalende activiteiten het beduidend minder goed deden dan die die gratis waren.” De cijfers dan. Op het gratis festival Veurne La Fête kwamen 4000 muziekliefhebbers vorige vrijdag af. “Het stadspark was een gesmaakt decor voor een aantal evenementen”, evalueert Bel. “Vlaanderen Zingt en Kiosk 4 Kids trokken meer dan 600 bezoekers. Wekelijks op woensdag genoten gemiddeld 300 mensen van de muziek van Belgische talenten tijdens Open Kiosk. Bij Visit Veurne, onze toeristische dienst, kwamen in juli en augustus 20.500 bezoekers langs, een stijging van 8 procent tegenover 2019. Er gingen 6.500 mensen op verkenning in het stadhuis en 7.800 in de Sint-Niklaastoren. Onze eigen camperparkeerplaatsen in het Sportpark in de Noordstraat tot slot waren goed voor 800 overnachtingen.”