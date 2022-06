Vergunning van onthaalmoeder in Veurne ingetrokken nadat baby door elkaar werd geschud

Het West-Vlaamse gerecht voert een onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij een onthaalmoeder in Veurne. Een jongetje belandde in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Vraag is of dat in de crèche gebeurde of erbuiten. Agentschap Opgroeien heeft de vergunning van de onthaalmoeder alvast ingetrokken. Dat is bevestigd aan HLN LIVE.

Het gaat om feiten van eind mei. De vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne, dat de betrokken onthaalmoeder superviseert, heeft het Agentschap Opgroeien echter pas maandag ingelicht over de feiten. “Wij werden telefonisch verwittigd”, zegt Nele Wouters, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. “We hebben de feiten gisteren al besproken en zitten vandaag opnieuw samen. Het is de bedoeling om dan een beslissing te nemen. We willen wel benadrukken dat er momenteel nog geen verdachte is. En we willen het parket de ruimte geven om uit te zoeken wat er gebeurd is en waar dat gebeurd is.”

Bij de vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne zelf wil men niet veel kwijt: “U begrijpt dat wij niet veel kunnen zeggen. Wij willen de privacy van onze onthaalouder en de ouders hier garanderen”, klinkt het kort.

Verontrustende signalen waren er enkele weken geleden al, na een telefoontje vanuit het ziekenhuis van Veurne naar de politie. Artsen vermoedden het zogenaamde shakenbabysyndroom. Het hardhandig door elkaar geschudde kind ligt al een tweetal weken in het ziekenhuis. De precieze omstandigheden van de kindermishandeling blijven onduidelijk. Het kindje bracht de voorbije maanden door bij een onthaalmoeder in Veurne. Of de feiten daar plaatsvonden of elders, wordt nu onderzocht.

Het West-Vlaamse gerecht bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. “Het onderzoek wordt ­gevoerd tegen onbekenden, met als kwalificatie slagen en verwondingen tegen een minderjarige", zegt procureur Frank Demeester. De onthaalmoeder in kwestie is verhoord, maar werd niet opgepakt. De vrouw vangt normaal acht kindjes in haar woning op, maar volgens onze informatie meldde ze zich na het incident ziek. Ook in maart 2020 belandde een baby, verzorgd door dezelfde onthaalmoeder, in het ziekenhuis. Die zaak zou weliswaar geseponeerd zijn. “Toen kon na doorgedreven onderzoek niet bepaald worden waar de feiten gebeurd waren", zegt de woordvoerder van het Agentschap Opgroeien.

Volledig scherm De crèche in Veurne. © HLN LIVE