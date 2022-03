Vanaf maandag bepaal jij mee de toekomst van Veurne

Veurne en de provincie willen de toekomst van de stad in een plan gieten en roepen daarvoor de hulp in van de inwoners. Van maandag tot en met 13 mei kan iedereen hier voorstellen meedelen. Daarnaast is er op dinsdag 22 maart om 19 uur een digitaal infomoment en op woensdag 30 maart een infomarkt tussen 16 en 20 uur in het administratief centrum De Seylsteen op de Sint-Denisplaats.

Stadsrandbos

Waarover gaat het? Er zijn verscheidene zoekzones aangeduid waar het stadsbestuur een bestemming aan wil geven. Zo denkt het na over een stadsrandbos in de buurt van het sportpark richting het militair domein. Het huidige bedrijventerrein langs de weg naar De Panne en Koksijde moet uitbreidingsmogelijkheden krijgen. De Gasthuisstraat moet bouwvrij, blijven zodat er daar stedelijke initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Het grootste vraagteken is de toekomst van het AZ West. Op de huidige site langs de Ieperse Steenweg is er namelijk geen plaats meer om uit te breiden en dat zal in de toekomst wel nodig zijn, aangezien de bevolking vergrijst. Er is een zone bij de op- en afrit van de E40 die daarvoor geschikt zou zijn.