UITTIP. Veurne pakt zondag uit met landbouwdag: “Fietsen van hoeve naar hoeve”

Er is een parking in de Gouden Hoofdstraat tussen de huisnummers 11 en 13. Van daar kan je vertrekken met de fiets of je neemt een pendeltreintje. Dat rijdt de hele dag tussen 10 en 17 uur. Een eerste halte is bij de Bioboeren Wim en Bert in de Gouden Hoofdstraat 7 B. Daar proef je verse biologische groentes en fruit. Nog meer gezonde vitamientjes bij Groenten & Fruit Roose in de Zomerweg waar je de tunnelserres kan induiken om te zien hoe de aardbeien, groenten en fruit groeien. Kinderen kunnen zich uitleven op de go-cart of het springkasteel. De Houtemse Vleeshoeve in de Houtemstraat 22 laat je proeven van hun ambachtelijke vleesproducten. Dierarts Els De Visschere neemt je mee voor een blik achter de schermen van haar praktijk. Het rodeovarken zorgt voor de ludieke noot. Bij Pomanza in de Presendestraat 18 draait alles rond appels.