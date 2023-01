UITTIP. Vernieuwde Moerenfietsroute verbindt Alveringem met De Panne en Veurne

Dit jaar roept Westtoer uit als het themajaar rond wandelen en fietsen. Het zal de komende weken en maanden een aantal herwerkte routes voorstellen. Vorige week bijvoorbeeld werd de vernieuwde IJzerbroekenfietsroute tussen Lo-Reninge en Alveringem voorgesteld. Ook in de uitgebreide Moerenfietsroute spelen een aantal Alveringemse dorpen een rol. Je kan starten aan Visit Veurne op de Grote Markt, het Stationsplein in Adinkerke en Toerisme Alveringem. De Moeren zijn een uniek gebied waar je door kan fietsen. Het ligt twee meter onder het zeeniveau en is daarmee het laagstgelegen gebied van België. Andere blikvanger is de Sint-Niklaaskerk in Veurne die ingericht is als uitkijkpunt. De route is opgenomen als suggestie in het fietsnetwerk. Er verschijnt geen aparte folder van. Ze is vanaf eind maart te koop maar je kan ook gewoon de bordjes onderweg volgen. Info: www.visitwestvlaanderen.be.