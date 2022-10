UITTIP. Kilometerslang extra wandelplezier dankzij deze nieuwe routes

De Veurnse dorpen Beauvoorde, Bulskamp en Houtem zijn opnieuw verbonden met drie wandelingen. De Schaapsvlietwandeling is 17 kilometer, de Norbertijnenwandeling 12 kilometer en de Ridderslotwandeling 5,5 kilometer. Je kan ze ook wat langer of korter maken. Die trajecten bestaan al veel langer, van uit de tijd dat de VVV Veurne-Ambacht en Opbouwwerk IJzerstreek nog bestonden. “Toen de coronalockdown begon en iedereen aan het wandelen ging, daagde het idee om die routes te actualiseren”, vertelt Dirk. “De drie parcours zijn digitaal uitgestippeld op de Erfgoedapp. Bij het kasteel in Beauvoorde kan je ook nog een ouderwets wandelkaartje meenemen. Via de applicatie krijg je leuke weetjes over de geschiedenis en de bezienswaardigheden onderweg te horen ingesproken door de Veurnse Sarah Decadt. Volgend jaar plaatsen we op elke route poëzieborden. Voor Beauvoorde selecteren we gedichten rond trouwen en feesten, voor Bulskamp over jong en oud en voor Houtem over reizen en grenzen.” Het Veurnse stadsbestuur ondersteunt het initiatief.